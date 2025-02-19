شكرا لقرائتكم خبر عن الدرهم الإماراتي يثير ضجة بين عناصر الانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ار استقطاع مبلغ “100 درهم إماراتي” من المكافآت الإماراتية ضجة كبيرة للعناصر في فصائل الانتقالي خلال اليومين الماضيين. واتهمت عناصر المسؤول المالي في الانتقالي “إبراهيم قائد الضالعي” باللصوصية والوقوف خلف استقطاع المبالغ المالية دون أي مبرر. وعبروا عن غضبهم الشديد جراء تلك الاستقطاعات في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها المجندين في الفصائل. وتسود حالة من التوترات داخل الفصائل وسط اتهامات متبادلة بين قيادات الفصائل والانتقالي، ينذر بحدة من الاحتجاجات بين العناصر. وصرفت الإمارات مكافئات سنوية للفصائل التابعة لها، وذلك عقب صرف السعودية مبالغ مالية بالريال السعودي للموالين لها الأسبوع الماضي.

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