شكرا لقرائتكم خبر عن تفريط في سيادة اليمن.. فضيحة جديده لمجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات: كشفت مصادر مطلعة عن تحركات أمريكية بريطانية، بالتنسيق مع التحالف السعودي الإماراتي، لإنشاء قاعدة عسكرية في قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة في محافظة حضرموت، أحد أهم القطاعات المنتجة للنفط والغاز في اليمن.



وأفادت المصادر أن هذه الترتيبات تجري وسط صمت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى التفريط بسيادة اليمن ووضعه تحت الوصاية الأجنبية، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لحقول النفط والغاز في البلاد.

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