شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة اغتيال في أبين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ا الشيخ القبلي البارز محمد حسين حيدرة الفضلي، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بعد تعرضه لإطلاق نار قرب محكمة زنجبار الابتدائية في محافظة أبين، جنوبي اليمن. وذكرت مصادر محلية أن مسلحًا مجهولًا كان يستقل دراجة نارية أطلق الرصاص على سيارة الشيخ الفضلي أثناء توقفها بجانب المحكمة، قبل أن يلوذ بالفرار دون أن يسفر الهجوم عن أي إصابات. وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد عمليات الاغتيال والتصفيات في المحافظة، التي تشهد انفلاتًا أمنيًا في ظل سيطرة الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، وسط تزايد التوترات والصراعات بين القوى المتناحرة في المنطقة. وتشهد أبين في السنوات الأخيرة موجة من العنف، مع استمرار الصراع بين القوى المحلية، مما يثير مخاوف من تصاعد حالة الفوضى وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المحافظة.

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