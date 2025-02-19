شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن حدث مزلزل ضد "مجلس القيادة" الإثنين المقبل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن “اتحاد النقابات العمالية” اليوم الأربعاء عن تنظيم تظاهرة احتجاجية غاضبة الاثنين المقبل في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانعدام الخدمات. وأكد الاتحاد التابع للانتقالي في بيان، تنظيم تظاهرة مليونية تحت شعار “”عجز مجلس القيادة الرئاسي وفشل الحكومة يقتلنا”، رفضا للوضع المعيشي الكارثي الذي تشهده المدينة وبقية المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة التحالف. وأشار البيان إلى أن التظاهرة تسلط الضوء على الوضع المعيشي الذي يعاني منه المواطن، داعيا إلى كافة النقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة الفاعلة في التظاهرة حتى تحقيق المطالب المشروعة.

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