شكرا لقرائتكم خبر عن دعم صيني لليمن في عدة مجالات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات: وقّعت الجمهورية اليمنية، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، مع جمهورية الصين الشعبية، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية.



وتمثل الاتفاقية الأولى إطارًا شاملًا للتعاون التنموي، حيث تنضم اليمن بموجبها إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جينبينغ، وتشمل مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصحة العامة، ودعم التحول الصناعي، ومواجهة التغير المناخي، وتعزيز التنمية الخضراء، إضافة إلى بناء القدرات البشرية والتواصل الرقمي.



أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بتجهيزات الشرطة والمعدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية اليمنية، حيث ستوفر الصين منحة من المعدات الشرطية ونقلها إلى ميناء المكلا ضمن المساعدات المقدمة لليمن.



وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، أن المذكرتين تمثلان نقلة نوعية في العلاقات اليمنية-الصينية، فيما شدد القائم بأعمال السفارة الصينية شاو تشنغ على استمرار دعم بلاده لجهود التنمية في اليمن عبر مختلف القطاعات.

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