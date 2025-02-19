شكرا لقرائتكم خبر عن صمت مريب حول حدث أمني في تعز.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

دعا ناشطون في محافظة تعز، الجهات الأمنية إلى سرعة توضيح الملابسات والإعلان رسميًا عن تفاصيل عملية ضبط المدعو سلطان عبدالله محمد سعيد، الملقب بـ"طننه"، المحكوم عليه بالإعدام، لضمان عدم التلاعب بالعدالة وتعزيز الثقة في أداء الأجهزة الأمنية.

وكانت شرطة النجدة قد تمكنت، يوم الثلاثاء، من القبض على المتهم المطلوب أمنيًا، إلا أن الإعلام الأمني التابع للسلطات لم يصدر أي بيان رسمي حول العملية، الأمر الذي أثار تساؤلات وشكوكًا بين الناشطين والمراقبين.

ويخشى البعض من أن يكون الصمت الإعلامي مؤشرًا على احتمالية وجود تدخلات قد تؤثر على سير القضية، أو أن هناك خلافات داخل الأجهزة الأمنية بشأن تنفيذ الاعتقال.

وأكد الناشطون أن الشفافية في التعامل مع القضايا الأمنية الحساسة أمر ضروري لضمان نزاهة الإجراءات وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، مطالبين الجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول ملابسات الاعتقال ومصير المتهم.