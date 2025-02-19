شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إجماع يمني غير مسبوق حول أمر مصيري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أكد سياسيون وقادة أحزاب يمنية أن مجلس القيادة الرئاسي فشل في القيام بواجباته خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرين إلى أن الخلافات بين أعضائه والتعقيدات في آلية اتخاذ القرار كانت من أبرز العوامل التي عرقلت تحقيق أهدافه.

جاء ذلك خلال منتدى اليمن الدولي الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات في العاصمة الأردنية عمّان، حيث طالب العديد من المشاركين، بمن فيهم مسؤولون لديهم ممثلون داخل المجلس، بإصلاحه لضمان فعاليته في إدارة شؤون البلاد.

وقال وزير الخارجية اليمني شايع الزنداني إن المجلس يعاني من صراع على الصلاحيات وضعف في العلاقات بين هيئات السلطة، إضافة إلى تعقيدات في عملية اتخاذ القرار، مما أثر على أدائه بشكل كبير.

من جهته، أشار عبدالرزاق الهجري، عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، إلى أن أحد أبرز أسباب ضعف المجلس هو عدم إقرار اللائحة المنظمة لعمله، رغم أن قرار نقل السلطة نصّ على ضرورة إنجازها خلال 45 يومًا، وهو ما أدى إلى فقدان آلية واضحة لضبط مسار المجلس.

كما لفت الهجري إلى أن العودة إلى وثيقة إنشاء المجلس تؤكد أنه لم ينجز معظم المهام التي أوكلت إليه، مما يطرح تساؤلات حول مستقبله وضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لضمان تحقيق تقدم ملموس في إدارة البلاد.

وفي وقت سابق قال امين عام التنظيم الوحدةي الشعبي الناصري عبد الله نعمان ان مجلس القيادة الرئاسي انشيئ لاجندات خارجية وفشل في خدمة اليمنيين.