شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز نوعي لهذه الشريحة في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز –جهينة يمن:

دشّنت وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية، الدكتورة إيلان عبدالحق، اليوم، مركز الحياة للعلاج الطبيعي والتدخل المبكر، التابع لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، في حي المسبح بمديرية القاهرة، بتمويل ودعم من مؤسسة بسمة حياة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت الدكتورة إيلان عبدالحق خلال حفل التدشين أن افتتاح المركز يمثل خطوة مهمة لتعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في التخفيف من معاناة المرضى عبر توفير خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل المبكر.

كما شددت على ضرورة إخلاء مباني المعاقين وإعادة تأهيلها لضمان بيئة مناسبة للمستفيدين من الخدمات الصحية والتأهيلية.

ويأتي تدشين المركز ضمن الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الصحية والتأهيلية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة تعز، من خلال التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والمؤسسات الداعمة.