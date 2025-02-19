شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بشرى سارة... الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين خلال الأيام المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن اقتراب الشرعية وجماعة الحوثي بتعز من انجاح اتفاق هام بشأن فتح الطرقات

واكدت المصادر عن اقتراب اطراف الازمة في تعز من الاتفاق على فتح طريق جولة القصر - الكمب - حوض الاشراف 24 ساعة خلال شهر رمضان المبارك دون اغلاق ، نهاراً وليلاً بدلا عن ماهو معمول به الان من السادسة صباحا حتى السادسة مساءاً .

وكشفت المصادر انه سوف يبدأ العمل قريباً لإنارة الطريق الممتد من جولة القصر في الحوبان الى حوض الاشراف وسط المدينة وجارٍ الترتيب لهكذا خطوة من شأنها التخفيف على ابناء تعز

