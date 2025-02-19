شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. تعليق داني سيبايوس قبل مواجهة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستضيف اليوم نادي ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الانجليزي في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات إياب ملحق دور الستة عشر على ملعب السانتياجو برنابيو. كتب داني سيبايوس لاعب ريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام قبل المباراة:” جاهز لهذه الليلة

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