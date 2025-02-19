شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة تستهدف محافظة الحديدة"تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد شهود عيان في محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن) بتعرض المحافظة لأربع غارات متفرقة بقصف من طيران لم يتحدد هويته بعد.

وأوضحوا في حديثهم مع الموقع بوست أن الغارات وقعت خلال الفترة بين ساعات الفجر اليوم حتى الثامنة صباحا.

ولم تعلن جماعة الحوثي أي تأكيد بوقوع عملية القصف، وخلت وسائل إعلامها من أي إشارة لعمليات قصف في الحديدة، كما لم تعلن أي جهة دولية مسؤوليتها عن تنفيذ القصف الجوي، الذي وصف بالعنيف.

وتعرضت الحديدة خلال الفترة الماضية لقصف عنيف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكذلك إسرائيل، في سلسلة عمليات طوال العام الماضي، على خلفية العمليات البحرية لجماعة الحوثي ضد السفن في البحرين الأحمر والعربي.

وكانت أخر عمليات القصف الجوي التي طالت محافظة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في التاسع عشر من يناير الماضي 2025 من قبل إسرائيل، قبيل يوم واحد من تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة.



