لأول مرة منذ سنوات ...هذا مايحدث الان في العاصمة عدن "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مراقبون عن وصول سفينة قادمة من الصين الى ميناء عدن بشكل مباشر.
وقال المراقبون أن السفينة HAO HAI JI YUN دخلت ميناء عدن قادمة من ميناء nansha الصيني .
واوضحوا : هذه المرة الأولى منذ سنوات التي تمر بها سفينة الى ميناء عدن دون المرور باي ميناء أخر في المنطقة للتفتيش.
واختتموا :هذا الامر سيساعد التجار من وصول بضائعهم إلى عدن بصورة أسرع واقل تكلفة عبر ميناء عدن
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