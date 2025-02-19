شكرا لبحثكم عن خبر مبادرة الإعلامي صالح العبيدي توزع مساعدات مالية وغذائية لمرضى الفشل الكلوي في مستشفى الصداقة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في لفتة إنسانية نبيلة، قامت مبادرة الإعلامي صالح العبيدي بتوزيع مبالغ مالية وسلال غذائية على 110 حالة من مرضى الفشل الكلوي في مستشفى الصداقة بالعاصمة عدن، وذلك بدعم كريم من فاعلة خير.

وتمكنت المبادرة من توزيع السلال الغذائية التي تحتوي على الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى المبالغ المالية التي أُعطيت لكل مريض من المرضى في المركز، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناتهم ودعمهم في محنتهم الصحية.

وجاءت هذه المبادرة استجابةً للظروف الصعبة التي يعيشها مرضى الفشل الكلوي، وتعبيرًا عن التزام المبادرة بتقديم الدعم المتاخ للمحتاجين، وتأتي المبادرة جزءًا من سلسلة من الأنشطة الإنسانية التي يحرص على تنفيذها لخدمة المجتمع.

وقد لاقت هذه المبادرة ترحيبًا واسعًا من قبل المرضى وأسرهم، الذين أعربوا عن شكرهم لكل من ساهم في تنفيذها، متمنين للمبادرة استمرار النجاح والتوسع لتشمل المزيد من الأعمال في المستقبل.