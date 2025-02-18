شكرا لقرائتكم خبر عن القاذفات الأمريكية B-52 تستعرض القوة في الشرق الأوسط ماهي الرسائل؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ طلعة جوية لقاذفات B-52 في أجواء عدد من الدول العربية، في استعراض للقوة قالت إنه يهدف إلى تأكيد القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

ووفقًا لبيان نشرته القيادة على منصة إكس، فقد أقلعت طائرتان من طراز B-52 من قاعدة "راف فيرفورد" الجوية الملكية البريطانية، وحلقتا عبر أوروبا وتسع دول ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية، بمرافقة طائرات F-15 الأمريكية ومقاتلات تابعة لأربع دول شريكة.

كما شمل التحليق التزود بالوقود جوًا، إضافةً إلى إسقاط ذخيرة حية في نطاقات عدة دول عربية لم يُكشف عنها.

وأشار الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن هذه الطلعة تبرز "قابلية الولايات المتحدة على إظهار القوة، والالتزام بالأمن الإقليمي، والقدرة على الردع ضد أي جهة تسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع في المنطقة".

ويرى مراقبون عسكريون أن إسقاط الذخيرة الحية عبر القاذفات الأمريكية قد يشكل رسالة تهديد مباشرة لبعض الأنظمة العربية، خصوصًا في الأردن ومصر، للضغط عليها لقبول خطة ترامب بشأن التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل فشل الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على غزة بعد 15 شهرًا من المجازر والجرائم الوحشية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.