شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة الأمريكية تعلن في بيان لها استهداف دول عربية بـ"قاذفات B-52″ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت “القيادة المركزية الأمريكية” اليوم الثلاثاء عن تنفيذ ضربات جوية بطائرات من “طراز B-52 ” في عدد من الدول العربية بالمنطقة. وأكدت في بيان لها على منصة “إكس” أنها اجرت طلعة جوية لـ”قوة المهام القاذفة” في الشرق الأوسط لإظهار قدراتها في المنطقة، مبينة أن طائرتين من “طراز B-52” حلقت من قاعدة “راف فيرفورد” الجوية الملكية البريطانية عبر أوروبا وتسع دول شريكة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكيةوأوضحت أن التحليق شمل التزود بالوقود جوا وإسقاط الذخيرة الحية في نطاقات العديد من الدول الشريكة بالمنطقة العربية، “لم تذكر “اسمها”، مبينة أن طائرات ” إف-15 ” الأمريكية وطائرات مقاتلة لأربع دول شريكة رافقت القاذفات خلال التحليق. ونقل البيان تصريحات لما يسمى ” قائد القيادة المركزية الأمريكية” بما الجنرال مايكل إريك كوريلا، بقوله “تبرز قدرات قوة المهام القاذفة قابلية الولايات المتحدة على اظهار القوة، والالتزام بالأمن الإقليمي، والقدرة على الاستجابة لأي جهة فاعلة سواء من دولة أو قوة خارج نطاق الدولة تسعى إلى توسيع أو تصعيد الصراع في منطقة القيادة المركزية الأمريكية”. ويرى مراقبون عسكريون أن تلك اسقاط الذخيرة الحية عبر القاذفات الامريكية تهديدا صريحا ومباشرا للأنظمة العربية لا سيما في الأردن ومصر مقابل قبول خطة ترامب بشأن التهجير القسري أهالي قطاع غزة من أراضيهم، بما يخدم الكيان الصهيوني الذي فشل في السيطرة على القطاع خلال 15 شهرا من المجازر والجرائم الوحشية التي خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.

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