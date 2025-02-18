شكرا لبحثكم عن خبر في إطار متابعة ملف إعمار المديرية..مدير عام حصوين يلتقي وزير الإدارة المحلية بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، الأحد، في العاصمة عدن، وزير الإدارة المحلية الأستاذ حسين عبدالرحمن الأغبري، وذلك في إطار متابعة ملف إعمار المديرية ومعالجة آثار إعصار تيج، بتكليف من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة.

وفي الاجتماع رحب معالي وزير الإدارة المحلية الأستاذ حسين عبدالرحمن الأغبري، بمدير عام مديرية حصوين والوفد المرافق له، مؤكدًا اهتمام الوزارة والحكومة بشكل عام بمحافظة المهرة وكافة وحداتها الإدارية.

من جانبه نقل مدير عام مديرية حصوين تحيات قيادة السلطة المحلية في المهرة ممثلة بمعالي المحافظ محمد علي ياسر لمعالي الوزير وقيادة الوزارة، مثمنًا اهتمامهم وتعاونهم اللامحدود لإنجاح مهامه في متابعة ملف إعمار مديرية حصوين.

وقدم الأسد شرحًا عن الأوضاع العامة في المديرية والمعاناة المستمرة للمواطنين المتضررين من إعصار تيج، الذي ضرب المديرية أواخر شهر أكتوبر من العام 2023م، داعيًا للتدخل العاجل من الحكومة والجهات المانحة، لإعادة إعمار المديرية وإصلاح أضرار البنية التحتية ومساعدة الأهالي على تجاوز آثار الكارثة.

حضر الاجتماع الأستاذ عبدالغفار العيسائي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة المالية والتمويل بالوزارة والأستاذ جمال بلفقيه مستشار الوزارة لشؤون الإغاثة، والأستاذ وضاح أحمد مدير إدارة التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والمهندس عرفات الأسد سكرتير مدير عام مديرية حصوين.