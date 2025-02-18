شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي في صنعاء يوجه بإيقاف التعامل مع شركتي صرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - درت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع شركتي صرافة، قالت إنها ارتكبت مخالفات. وقالت الجمعية في تعميمها، الذي اطلع عليه موقع “يمن إيكو”، إنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع: – شركة السهول الدولية للصرافة. – شركة البارق للصرافة. وحسب التعميم فإن سبب الإيقاف هو مخالفة تلك الشركات لتعليمات البنك المركزي. وأمس الإثنين، أصدرت الجمعية تعميماً لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع 3 شركات صرافة، ارتكبت مخالفات. ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة.

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