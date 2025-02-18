هذي هي المنطقة التي سينطلق منها معركة تحرير اليمن وموعدها "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - بر محلل سياسي استراتيجي بارز ان “العودة إلى مسار خارطة الطريق في اليمن اصبح غير ممكن عقب تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثيين على قائمة الإرهاب، وإن المسار العسكري لن يتأخر وإن جوهره ومنطقته وفعاليته ستكون من الساحل الغربي . وأكد رئيس مركز صنعاء للدراسات “ماجد المذحجي”في حديث مع “بودكاست” موجز اليمن الذي ينتجه مركز صنعاء -تابعة المشهد اليمني -” أن مشكلة المسار العسكري تكمن في كونه محكوما بعدد من العوامل خارج إرادة ترامب والتي تتمثل في قدرة القوات في الساحل الغربي وقرار السعودية ، وموقع الإمارات منه مشيرا الى انه “لا معركة دون موافقة الرياض ولا حسم دون أبوظبي”. ولفت ” المذحجي ” الى إن اليمنيين يشعرون بالقلق من احتمال عودة حرب لا تنتهي بنتائج ولا تخلّصهم من الحوثيين كما جرى في سوريا”. وتضمن قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية عالمية عقوبات مشددة على أي تعاملات سياسية او مالية مع الحوثيين وذلك بهدف عزل الجماعة الموالية لإيران سياسيا وخنقها اقتصاديا وهي استراتيجية بدأت الولايات المتحدة في تنفيذها عبر حزمة عقوبات اعلنتها وزارة الخزانة الامريكية طالت مؤسسات تجارية ومصرفية قدمت تسهيلات تتعلق بتحويل الأموال للحوثيين .

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