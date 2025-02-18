شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تركية تعاني من آلام بطنية لسنوات، والأطباء في صدمة بعد العملية الجراحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة طبية نادرة، تمكن الأطباء في مدينة "زونجولداك" التركية من استخراج 68 جسماً غريباً من أحشاء بطن سيدة تركية. وفي التفاصيل فقد كانت المواطنة التركية "شريفة آي" 92 عام، تشكو لسنوات من آلام مبرحة في بطنها وترفض الذهاب للطبيب، ومؤخراً زادت عليها الآلام فاضطرت للذهاب إلى المستشفى وأخبرها الطبيب بأن هناك أشياء غريبة في بطنها ويجب القيام بعملية جراحية. خلال العملية استخرجوا 35 نواة زيتون و 28 نواة تمر و 5 كتل من الحصوات الضخمة المتحجرة التي يُعتقد بأنها تكتلت معاً بسبب ابتلاعها أنوية الثمار بشكل متكرر. أعلن الطبيب نجاح العملية وستخرج قريباً من المستشفى وأوصاها بعدم ابتلاع البذور الكبيرة.

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