شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يفجر مفاجأة ويكشف عن جولاني صنعاء ويؤكد انه سيكون أحد جنوده "الاسم والصورة" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول حكومي، عن استعدادات لتنصيب قائد لتحرير العاصمة صنعاء، من قبضة المليشيات الحوثية.
ونشر اللواء عبدالغني جميل، أمين العاصمة، صورة اللواء هاشم الأحمر، ووصفه بأنه "جولاني صنعاء"، في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي قاد معارك إسقاط نظام الأسد.
وقال جميل، في منشوره على منصة إكس: "جولاني صنعاء ولي الشرف أن أكون أحد جنوده".
يأتي ذلك في ظل أنباء عن تحركات عسكرية لخوض معركة ضد مليشيا الحوثي، تحت قيادة موحدة، بعد فشل كل الجهود السياسية في إنهاء الانقلاب.
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