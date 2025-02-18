شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى نيغريرا …! الكشف عن فساد مالي لحكم لقاء الريال و أوساسونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصر القصة ” هذه الشركة لديها عملاء من بعض اندية الليغا … تقدم لهم بعض الخدمات المدفوعة …! اي بعبارة اخرى مثل الذي كان يفعله السيد نغريرا سابقا ولكن هذه المره بشكل اكثر تطور وفيها اطراف متعدده ” والسوال الان من هي الانديه التي تتعامل مع هذه الشركة التي يعمل فيها الحكم الفاسد مونويرا مونتيرو حكم لقاء الريال واوساسونا …! التفاصيل هاي كورة – كشفت صحيفة EL ESPAÑOL في هذا اليوم عن فضيحة جديدة للحكم مونويرا مونتيرو وهي الشراكة بينه وبين عدد من مسؤولي الاتحاد الإسباني، ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي ، بخلاف بعض الأسماء البارزة المسؤولة عن تقنية الفيديو ، وذلك في شبكة أعمال خاصة. يتشارك مونويرا مع كل من سيرجيو سانشيز كاستانير – الرئيس الفني السابق لتقنية الفيديو وهو أحد المسؤولين الحاليين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، خيسوس كارديناس – مدير مباريات الدوري الإسباني ، وخوسيه مانويل ماتياس كاباييرو، رئيس رابطة التحكيم في الأندلس في مجموعة من المشاريع الخاصة. شركة مونويرا Talentus Sports Speakers SL تتخذ مقرها الرئيسي في فيلا فاخرة في قرطبة مع شركة غامضة تسمى Deportalia Sports ، المسؤولة عن النواحي المالية لـ الليغا و الاتحاد الإسباني والعديد من أندية كرة القدم، وهو ما يعني أن الرشاوي والهدايا تحول من خلال تلك الشركة كما كان يحدث في فترة نيغريرا. كل ذلك يثير شبهات كبيرة حول الحكم ، موضع الجدل، في مواجهة ريال مدريد الأخيرة أمام اوساسونا، بعد أن اتخذ العديد من القرارات الخاطئة ، والتي حاول الريال الاستفسار عنها في جلسته مع مسؤولي لجنة الحكام لكنه لم يحصل على أي إجابات سوى أنها أخطاء من قبل مونويرا ، وهو أمر طبيعي في ظل الاستفادة المتبادلة بين كل تلك الأطراف. تحديث: مونويرا مونتيرو عبر حسابه في LinkedIn يظهر أن له أعمال ومصالح مشتركة مع شركات مرتبطة في عالم كرة القدم. الحكم الاسباني يملك شركتين قام بتأسيسها واحدة منهم هي Talentus Sports Recruitment التي لديها تعامل مع واضح مع العديد من العملاء من عالم كرة القدم وهو مايعد تضارب مصالح وعدم شرعية واضحة. العملاء هم : نادي أتلتيكو مدريد والليغا وشركة Mediapro (منتجة الليغا) وDAZN شبكة تنقل الليغا.* البند الخامس من العقد الموقع بين الحكام والاتحاد الاسباني ينص على أن العمل يجب أن يكون حصري لصالح الاتحاد الاسباني وأن لايقوم بمزاولة أي عمل آخر طول مدة العقد

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