شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صادم لقيمة الريال اليمني بنسب غير متوقعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن نسبة تراجع قيمة العملة اليمنية (الريال) منذ 2014 إلى يومنا هذا 17 فبراير 2025. وقال وفيق صالح في منشور عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس: ‏ما يقارب 1000% نسبة تراجع قيمة العملة اليمنية (الريال) منذ 2014 إلى يومنا هذا 17 فبراير 2025 خلال العام 2014، سجلت قيمة الريال أمام الدولار 215 ريالاً، وحالياً سجلت قيمة الريال أمام الدولار الأمريكي الواحد 2342 ريالاً وتابع بالقول: لمعرفة النسبة المئوية لتراجع قيمة العملة اليمنية منذ 2014 وحتى الوقت الراهن: 2342 - 215 = 2127 2127 ÷ 215 × 100 = 989.30% إجمالي النسبة المئوية لتراجع قيمة الريال اليمني تساوي 989.30% اضف تعليق

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