شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المباحثات الامريكية - الروسية في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نطلقت يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2024م ، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية الرياض ، القمة الامريكية - الروسية لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية ، واعادة تحسين وتهزيز العلاقات بين الرياض وموسكو . اجتماع الرياض اليوم الثلاثاء على مستوى وزراء خارجية واشنطن"ماركو روبيو"، وموسكو "سيرجي لافروف" للتحضير للقمة التاريخية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان .. كما يشارك في قمة الرياض كبار القادة الامريكيين والروسيين ، وفقاً لقناة الاخبارية السعودية

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