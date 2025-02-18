شكرا لقرائتكم خبر عن السبب صادم ولا يصدق..تحذير من حفلات الأعراس في صالات النساء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كد المصدر عن حضور رجال وبثياب نسائية الى صالات الاعراس ويقومون بأعمال غير أخلاقية منها التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية وابتزاز بعض النساء

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