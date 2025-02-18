شكرا لقرائتكم خبر عن شاب سوري يتزوج من مليونيرة إيطالية تكبره ب 48 عاما … فيديو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أثارت قصة زواج شاب سوري يبلغ من العمر 19 عام من مليونيرة إيطالية تكبره ب 48 عام حيث تبلغ من العمر 77 عام، ردود أفعال رواد مواقع التواص الاجتماعي.
وظهر الشاب خلال مقطع فيديو متداول في احتفال اقامته زوجته العجوز بمناسبة عيد مولده ال 19، حيث أهدته سيارة فاخرة بقيمة اكثر من 200 الف دولار.
وتعد العجوز التي تدعي ماريا سيدة أعمال ناجحة حيث تمتلك ثروة طائلة تشمل العديد من العقارات داخل ايطاليا وخارجها بالإضافة إلي ثروتها الطائلة، وهذا ما أثار التكهنات حول أن ذلك الشاب يسعي نحو ثروتها لكنه صرح في العديد من مقاطع الفيديو: “أن اهم شيء الحب فالعمر مجرد رقم”.
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