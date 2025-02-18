شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحسم الجدل حول جرثومة المعدة ويحذر من القلق المبالغ فيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الدكتور عبدالله عسيري، استشاري الأمراض المعدية، أن الجدل المثار حول جرثومة المعدة على وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في زيادة القلق والوسوسة لدى البعض، مشددًا على أهمية الاعتماد على المعلومات الطبية الدقيقة وتجنب التهويل.



وأوضح عسيري عبر حسابه في منصة «إكس»، أن جرثومة المعدة هي نوع من البكتيريا المقاومة للأحماض، وتوجد لدى 40-50% من الأشخاص، مع اختلاف نسب انتشارها بين المجتمعات، مشيرًا إلى أن طريقة انتقالها لا تزال غير واضحة بشكل دقيق.



وأضاف: أن الجرثومة غالبًا لا تسبب مشكلات صحية، لكنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى التهاب بطانة المعدة، مما يسبب أعراضًا مثل الحرقان، الامتلاء، والغثيان، وقد تتطور إلى قرح في المعدة أو الاثني عشر، مع احتمالية نادرة لظهور مضاعفات خطيرة مثل النزيف.

وفيما يتعلق بالجرثومة وعلاقتها بسرطان المعدة، أشار إلى أن هذا الارتباط نادر ويعتمد على عوامل أخرى مصاحبة، مشددًا على أن الفحص يجب أن يتم فقط عند وجود أعراض تدعو لذلك، وليس كإجراء روتيني.

كما حذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون الحاجة الطبية، لما قد تسببه من اختلال في توازن البكتيريا النافعة بالجهاز الهضمي.