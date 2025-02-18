شكرا لقرائتكم خبر عن شكلك هتبيع تليفونك.. واتساب يتوقف على هذه الأجهزة خلال أيام.. هل هاتفك منها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كان لديك آيفون قديمًا، فقد حان الوقت لتحديثه أو شراء بديل، وذلك لأن واتساب سوف يتوقف عن العمل على بعض الأجهزة قريبًا، لأن شركة ميتا المسؤولة عن واتساب، بالكشف عن إيقاف دعم تطبيقها على بعض أجهزة آيفون التي تعمل بإصدارات قديمة من نظام التشغيل، وذلك بدءًا من مايو 2025، وجاء هذا القرار ضمن تحديثات دورية من أجل تحسين أداء التطبيق وتعزيز معايير الأمان.

الأجهزة التي سيتوقف واتساب من العمل عليها

أما عن الأجهزة التي سيتوقف عليها واتساب هي التي تعمل بإصدارات أقدم من iOS 15.1، وبالتالي يعني أن مستخدمي بعض الطرازات القديمة لن يستطيعوا تشغيل التطبيق بعد هذا التاريخ، وفيما يلي الهواتف التي سيتوقف دعمها رسميًا:

آيفون 5s

آيفون 6

آيفون 6 بلس

بالإضافة إلى ذلك، لن يستطيع المستخدمون الذين يستخدمون الإصدارات التجريبية على TestFlight من الاستمرار في استخدام التطبيق على هذه الهواتف.



واتساب للأعمال ضمن القائمة

ويجب الإشارة إلى أن هذا القرار لم يقتصر على تطبيق واتساب العادي فقط، ولكن امتد أيضًا ليتضمن واتساب للأعمال، وهذا يعني أن الشركات الصغيرة ورواد الأعمال الذين يعتمدون على التطبيق في التواصل مع عملائهم يمكن أن يواجهون تحديات إذا استخدموا هذه الأجهزة القديمة.

إجراءات مشابهة لمستخدمي أندرويد

كما أن هذا القرار لم يكن الأول من نوعه، إذ أوقفت واتساب منذ يناير الماضي دعم التطبيق على بعض الهواتف الذكية التي تعتمد على نظام Android KitKat أو الإصدارات الأقدم، ومن ضمن الأجهزة التي توقف عليها واتساب:

Samsung Galaxy S3

Motorola Moto G

HTC One X

Sony Xperia Z

والجدير بالذكر أن هذا التغيير يأتي بعد أن أعلنت جوجل عن إنهاء دعمها الرسمي لنظام Android KitKat، الذي تم إصداره في عام 2013.