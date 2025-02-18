شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يعتقل شيخاً قبلياً بارزاً ورفاقه في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيًا اليوم الاثنين الشيخ ياسر العزيبي، شيخ قبيلة العَزبية، مع مرافقيه في محافظة لحج.

ووفقًا لمصدر قبلي، أجرت أطقم عسكرية تابعة لمدير أمن مديرية دار سعد في عدن، مصلح الذرحاني، عملية الاعتقال أثناء وجود الشيخ العزيبي أمام مبنى النيابة الجزائية في مدينة عدن، حيث كان يتابع أوامر الإفراج عن نجله حمزة، الذي حصل على أحكام قضائية بالإفراج عنه.

يُذكر أن حمزة ياسر العزيبي قد تم اعتقاله في أواخر أغسطس الماضي، ولا يزال محتجزًا منذ أكثر من ستة أشهر.

وأوضح المصدر أن اعتقال حمزة تم دون أي مبررات قانونية، رغم صدور حكمين قضائيين بإطلاق سراحه، وهو ما لم يُنفذ حتى الآن.

وفي أعقاب الاعتقال، دعا وجهاء وأعيان قبيلة العزيبي إلى اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات اعتقال الشيخ ياسر العزيبي ومرافقيه، خاصة وأنهم تم اقتيادهم بصورة مهينة من قبل أطقم أمن مديرية دار سعد في مدينة عدن.



