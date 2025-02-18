شكرا لقرائتكم خبر عن في ظل تكتم شديد.. مرض غامض يجتاح صنعاء ويفتك بالعشرات من السكان.. وهذه أعراضه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، عن مرض خطير يجتاح العاصمة صنعاء، مخلفًا وفيات من الأطفال وكبار السن، في ظل استمرار تجاهل الجهات الصحية الخاضعة للمليشيات الحوثية.

وقالت المصادر، إن أعراض المرض تشبه أعراض الحصبة، وتبدأ بالحمى والتهاب الحلق والسعال وانتشار الحبوب في الجسم.

وأشارت المصادر إلى أن تلك الأعراض تتضاعف لاحقًا، وتبدأ مرحلة الإسهال الحاد، الذي يصعب تفاديه بالعلاج، وينتهي بوفاة المريض.

وأكدت المصادر وفاة عدد من الأطفال، بعد إصابتهم بتلك الأعراض، مشيرة إلى استمرار الجهات الصحية، في التكتم، وعدم التوضيح حول أسباب وعلاج وطرق الوقاية من المرض.

وخلال السنوات الماضية، شهدت اليمن عودة غيرمسبوقة للأمراض والأوبئة المعدية، أودت بحياة الآلاف من المواطنين، خصوصًا في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية، التي منعت اللقاحات عن المواطنين في تلك المناطق.