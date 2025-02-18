شكرا لقرائتكم خبر عن مايا العبسي تكشف عن اسم برنامجها الجديد وتعلق: خايفة كثير... لكني واثقة باللّه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المذيعة اليمنية الشهيرة، مايا العبسي، عن اسم برنامجها الجديد على قناة السعيدة الذي سيعرض على قناة "السعيدة" في شهر رمضان المقبل.

وقالت مايا العبسي في صفحتها على "فيسبوك": "رجعنا لكم مثلما حبيتوا..واخترنا الاسم مثلما طلبتوا ..وكنا معكم مثلما كنتم وستظلون معنا، كالمعتاد خايفة كثييير من أي تقصير"، مشيرة إلى ان اسم البرنامج سيكون "طائر السعيدة7".

وكشفت العبسي أنه لم يتم الانتهاء من تصوير الموسم السابع من برنامج "طائر السعيدة"، مستدركة بالقول: "لكني واثقة إن الله ما بيضيع تعبنا..وبننال رضاكم في برنامجنا الرمضاني".

وتابعت العبسي: "أنا وطاقم البرنامج منتظرين نلتقيكم على أحر من الشوق ورمضان يجمعنا".