شكرا لقرائتكم خبر عن قوات العمالقة تكشف امر صادم عن ميناء الحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث مدير المركز الإعلامي بألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي عن استخدام جماعة الحوثي ميناء وسواحل الحديدة لاستقبال أسلحة الإرهاب الإيرانية



وقال السقلدي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏يستخدم الحوثي ميناء وسواحل الحديدة لاستقبال أسلحة الإرهاب الإيرانية فالمبادرة الأممية التي أُعلنت 2018 في استوكهولم لدواعي إنسانية

وتابع بالقول:أبقت الحديدة في يد الحوثيين وكانت نتيجة تلك المبادرة عكسية على الإنسانية وسبب رئيسي في جرائم الحرب التي يرتكبها الحوثي

