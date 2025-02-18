شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يتحدث عن قرار تاريخي اتخذه رئيس الحكومة اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على قرار رئيس مجلس الوزراء د. احمد عوض بن مبارك والذي اتخذه اليوم قضى بإنهاء كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة.

وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:

اليوم اتخذ رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك قرارًا تاريخيًا وشجاعًا، يقضي بإنهاء كافة عقود محطات الطاقة المستأجرة.

هذه المحطات تمثل ثقب الفساد الضخم الذي ابتلع، منذ عام 2012، مليارات الدولارات بصورة غير قانونية.

واكد بن لزرق ان هذه الخطوة الشجاعة والجريئة والقوية تُعد تحركًا إيجابيًا يُحسب لبن مبارك، وهو قرار فشل كثيرون قبله في اتخاذه.

مختتما تغريدته قائلاً:

وعليه، يجب دعم هذا القرار مهما كانت تبعاته، لأنه الطريق الأفضل لمعالجة مشكلة ملف الكهرباء في عدن ومحيطها.