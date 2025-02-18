شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 500 يوم من الحرب.. صحيفة معاريف الاسرائيلية تكشف حجم خسائر الجيش الإسرائيلي والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن عدد الجنود الإسرائيليين الذين جرحوا في الحرب على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 بلغ 16 ألف جندي.

وذكرت الصحيفة أن شعبة إعادة التأهيل التابعة للجيش الإسرائيلي أكدت أن من بين هؤلاء، يعاني 8600 جندي من إصابات جسدية، بينما 7500 آخرين يتلقون العلاج من إصابات نفسية شديدة تشمل اضطراب ما بعد الصدمة، والقلق، والاكتئاب.

وأظهرت البيانات أن 7% من الجرحى هن نساء، في حين يهيمن الرجال على النسبة الأكبر، حيث يشكلون 93% من المصابين. كما أكد التقرير أن 846 جندياً وعنصراً من قوات الشرطة لقوا حتفهم خلال المعارك.

وفي إحصائية مقلقة، أفادت التقارير أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي قد يصل إلى 6 آلاف. وتوزعت الإصابات بين الجنود، حيث كان 66% من الجرحى من جنود الاحتياط، و17% من الجنود النظاميين، و10% من أفراد الشرطة.

كما أوضحت الصحيفة أن 1500 جندي أصيبوا مرتين خلال المعارك، حيث عادوا إلى القتال بعد الإصابة الأولى، ليصابوا مرة أخرى.

في سياق متصل، أشار تقرير مراقب الدولة إلى أن "إسرائيل تواجه أزمة نفسية كبيرة"، مع تقديرات بأن 3 ملايين إسرائيلي قد تظهر عليهم أعراض الاكتئاب والقلق نتيجة الحرب.

وأوضحت "معاريف" أن البيانات تعكس الصورة القاتمة حول الخسائر الكبيرة والثمن الباهظ الذي دفعه الجيش الإسرائيلي والقوات الأمنية.

