شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع السفر لهذه الفئة من اليمنيين إلى الإمارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصلت مصادر على تعميم جاء فيها:



التعميم رقم (5) لعام 2025



الموضوع: منع السفر إلى دبي بجوازات السفر الممدد



عزيزي الوكلاء،



نظراً للرسالة الواردة من مدير خدمات العملاء وتعليمات المركز الوطني لأمن وسلامة المسافرين في دبي، نود إعلامكم بأنه لا يُسمح للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر تحتوي على تمديد يدوي بالسفر إلى دبي. يجب أن يكون جواز السفر صالحاً على الصفحة الرئيسية للمعلومات.



ونود التأكيد على أهمية الالتزام بهذه التعليمات، حيث إن أي مخالفة ستؤدي إلى غرامة قدرها 6000 درهم إماراتي.



لذا، نرجو منكم عدم إجراء أي حجوزات أو إصدار تذاكر إلا بعد التأكد من أن جواز السفر صالح على الصفحة الرئيسية للمعلومات لتجنب أي غرامات أو إجراءات إدارية قد تنشأ.



شاكرين لكم جهودكم،

الخطوط الجوية اليمنية

إدارة شئون الوكلاء

