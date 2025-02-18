شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يتحدث عن "جولاني صنعاء " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن متابعات:
أثار عبد الغني جميل المعين من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وزير الدولة أمين العاصمة صنعاء، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وصف القيادي العسكري هاشم الأحمر بـ"جولاني صنعاء".
ونشر جميل تغريدة على منصة "إكس" أرفقها بصورة الأحمر، قائلاً: "جولاني صنعاء ولي الشرف أن أكون أحد جنوده.. بقيّة الكلام مشفّر." في اشارة الى أنه سيكون قائد المعركة القادمة ضد جماعة الحوثي.
وتفاعل الناشطون مع التغريدة بسخرية، مشيرين إلى أن جميل يحاول رسم صورة غير واقعية عن الأحمر، الذي وصفوه بالفاشل في جميع المواقع التي تقلدها، باستثناء استغلال ونهب موارد الدولة.
كما استغربوا المقارنة بينه وبين زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي خاض معارك طويلة في سوريا ونجح في اسقاط نظام بشار الاسد في سوريا.
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