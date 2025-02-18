بشرى سارة بشان الانترنت في اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من معالي الدكتور واعد عبدالله باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف ورئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للاتصالات الدولية - تيليمن،

وعلى هامش مؤتمر "ليب 25" المنعقد في الرياض للفترة من 9-12 فبراير 2025م،

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة "تيليمن" وشركة "ون ويب - نيوم" (OneWeb-NEOM) لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لتقديم خدمات الإنترنت الفضائي في الجمهورية اليمنية.

ويُعتبر هذا الاتفاق أحد مخرجات لقاء وزيري الاتصالات وتقنية المعلومات في البلدين الشقيقين، الجمهورية اليمنية ممثلةً بالدكتور واعد باذيب، والمملكة العربية السعودية ممثلةً بالمهندس عبدالله عامر السواحة، في ديسمبر 2024 في العاصمة الرياض، وذلك ضمن برنامج تعاون مشترك في قطاع الاتصالات بين البلدين الشقيقين.

وسوف تتيح هذه الخدمات إضافة نوعية تتواكب مع توجهات الحكومة اليمنية ضمن برنامج التحول الرقمي للحكومة الإلكترونية، وخدمة لقطاعات التعليم العام والخاص وقطاعات البنوك والمؤسسات الحكومية الخدمية.

تتميز خدمة "ون ويب" من خلال التخلص من الحاجة إلى تركيب كابلات الألياف الضوئية، حيث تتيح "OneWeb" الوصول إلى الإنترنت لملايين أو حتى مليارات المستخدمين. تدور أقمار "ون ويب" الصناعية في الفضاء بالقرب من الأرض، مما يقلل من زمن الوصول ويوفر لجميع المستخدمين نفس مستوى الوصول إلى الإنترنت