طارق عفاش يبدأ انقلابا متكاملا (تفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - أ طارق عفاش، قائد ما يسمى قوات "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" و"القوات المشتركة" الممولة من الامارات في الساحل الغربي لليمن، تنفيذ انقلاب متكامل على الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مستغلا تدهور الاوضاع، عبر شروعه في تأسيس جبهة اعلامية تحريضية، تضم وجوها من مكونات الشرعية، للاطاحة بها. أكدت هذا مصادر سياسية وعسكرية متطابقة، جاء بين ابرزها، ضابط التوجيه المعنوي بالمنطقة الخامسة للجيش الوطني، النقيب راشد معروف، في سياق تعليقه على استقطاب طارق عفاش، بأموال الشعب المنهوبة، اعلاميين وناشطين بارزين في ثورة الشباب، لاسقاطها واستغلال تدهور الاوضاع للتحريض على مكونات الشرعية. وكشف معروف عن توجه طارق عفاش نحو استكمال بناء جبهة اعلامية تحريضية، تضم وجوها من مختلف المكونات، بقوله: "أستطاع طارق عفاش يستقطب كبار الإعلاميين ممن كانوا محسوبين على الإصلاح وكذلك أستقطب إعلاميين كانوا محسوبين على الإنتقالي، واليوم نصف القوم قدهم في المخأ شغالين، بقناة الجمهورية". موافقا اعلاميين وناشطين في انتقادهم تقصير الاصلاح والاحزاب الوطنية تجاه الجبهة الاعلامية والانفاق عليها وكوادرها، وتركها كوادرها عرضة للاستدراج واستغلال ظروفهم المعيشية الصعبة، بقوله: "فيما الإصلاحيين ماقدروا يستقطبون حتى سارة عبدالجليل، فاشلين الحزب في بناء العلاقات المحلية وكذلك الدولية". وتابع: "القيادة الحالية شابت ومضى عليها الزمن، وصل بهم الحال لدرجة أنهم مش قادرين يمولون قناة سهيل التي بسبب العجز المالي تخلت عن كثير من الإعلاميين الكبار مثل الأضرعي والحاوري والقائمة تطول، وتراجع مستوى القناة كثيرا، لا برامج ولا مبدعين، مافيش معهم غير النشرة الإخبارية وكمل أبو الليم".

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