شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان تفاصيل تغيير حكومة "مبارك" (الوزارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - a href="https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891223845983420557%7Ctwgr%5E31a68463820b44886a5ce641c6e3ee2cdc6ddef7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falyoumal7.com%2Fnews6220.html&in_reply_to=1891223845983420557">https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891223845983420557%7Ctwgr%5E31a68463820b44886a5ce641c6e3ee2cdc6ddef7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falyoumal7.com%2Fnews6220.html&in_reply_to=1891223845983420557صدر إعلان كشف تفاصيل التغيير المرتقب في الحكومة برئاسة أحمد عوض بن مبارك، والوزارات التي سيشملها التعديل الوشيك، خاصة بعد تصاعد الغضب الشعبي في العاصمة عدن وعموم الجنوب، جراء تدهور المعيشة والخدمات خاصة الكهرباء واستمرار انهيار سعر صرف العملة المحليةكشف هذا مراسل وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) فارس الحميري، الذي أكد اقتصار التعديل الوزاري على 8 حقائب، مع بقاء رئيس الوزراء أحمد بن مبارك في منصبه. وقال الحميري نقلاً عن مصدر حكومي يمني: "التوافق على إجراء تعديل حكومي في 8 حقائب وزارية في حكومة الدكتور أحمد بن مبارك تشمل وزارات الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة العامة والسكان، الكهرباء والطاقة، والتربية والتعليم، وحقائب أخرى". مضيفاً في تغريدة على منصة "إكس": "لا توجد أي نقاشات رسمية حاليا بشأن إقالة أو تغيير رئيس مجلس الوزراء الدكتور بن مبارك من منصبه".يأتي هذا بعد أن اجتاحت العاصمة عدن، نيران مشتعلة أضاءت ليلها المظلم الذي تغرق فيه، نتيجة عجز وفشل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية ووضع حد لإنهيار العملة.

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