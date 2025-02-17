شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم حكومي يثير الجدل في محافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز- جهينة يمن:

أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تعميمًا يحدد مواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025، رغم استمرار الإضراب الشامل الذي ينفذه معلمو المدارس الحكومية منذ بدء الفصل الدراسي الثاني.



ووفقًا للتعميم، ستستمر الدراسة للمرحلة الثانوية حتى 28 فبراير 2025، مع التأكيد على استكمال المناهج قبل إجراء الاختبارات وفق التقويم الوزاري.

كما أشار التعميم إلى استمرار الدراسة بعد عيد الفطر، باستثناء المدارس التي أنهت مقرراتها.



في المقابل، استنكر اتحاد التربويين اليمنيين بتعز هذا التعميم، واصفًا إياه بمحاولة للتضليل والتغطية على الواقع المتدهور للعملية التعليمية، مؤكدًا أن الإضراب مستمر، ولم يتم تدريس مقررات الفصل الدراسي الثاني، مما يجعل الحديث عن استكمال المناهج أو إجراء الاختبارات أمرًا غير واقعي.



ويأتي هذا القرار وسط أزمة مستمرة في القطاع التعليمي، حيث يطالب المعلمون بصرف مستحقاتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل غياب حلول جذرية من الجهات الرسمية.