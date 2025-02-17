شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من شرطة مرور صنعاء لكل المواطنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لنت شرطة مرور العاصمة صنعاء إعادة فتح طريق السائلة أمام حركة السير، بعد استكمال تنفيذ مشروع تأهيل الخط الرئيسي الناقل للصرف الصحي. وأكد مدير مرور الأمانة العقيد نجيب الأسدي، أنه تم رفع الحواجز الخرسانية ومخلفات العمل بعد انتهاء تنفيذ مراحل المشروع وفتح السائلة بشكل دائم، بالتنسيق مع أمانة العاصمة والجهة المنفذة. وأشار إلى أنه تم نشر رجال المرور على طريق السائلة لتنظيم وتسهيل حركة سير المركبات، والعمل على منع وقوع أي حوادث أو ازدحامات تعيق حركة السير. ودعا العقيد الأسدي المواطنين والسائقين إلى العبور من طريق سائلة صنعاء بما يكفل انسيابية الحركة المرورية في الشوارع العامة والحد من الازدحام والمخالفات وتعزيز السلامة المرورية

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