شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن عدن يعيد حقوق ضباط الشرطة بعد 30 عامًا من الحرمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطوة تعكس حرص قيادة شرطة العاصمة عدن على إنصاف منتسبيها، سلّم مدير أمن عدن، اللواء مطهر الشعيبي، صباح اليوم، مخططات عقود لعدد من ضباط الشرطة الذين حُرموا من أراضيهم منذ 30 عامًا، رغم امتلاكهم وثائق رسمية تثبت أحقيتهم بها. وجاء هذا التسليم بعد جهود حثيثة بذلها الشعيبي لإزالة العوائق التي حالت دون تمكين الضباط من ممتلكاتهم، حيث واجه المستفيدون صعوبات كبيرة في استعادة حقوقهم، ما جعلهم يفقدون الأمل في استلام العقود. لكن بمتابعة وإشراف مباشر من مدير الأمن، أُنجزت أعمال المسح الميداني في وحدة جوار [691] و[692] بلوك (4 و5)، وتمت إزالة العراقيل التي حالت دون تسليم الأراضي لأصحابها الشرعيين. وعبّر الضباط المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم للواء الشعيبي، مثمنين جهوده المستمرة في تثبيت حقوق منتسبي الأمن وتعزيز الاستقرار، كما أشادوا بدور المهندس عامر عثمان، القائم بأعمال مدير هيئة الأراضي، في تذليل الصعوبات التي واجهتهم. يأتي ذلك ضمن حملة أمنية واسعة تقودها شرطة عدن لمكافحة التعديات على أراضي الدولة، ووقف العبث بالبناء العشوائي، بهدف تمكين أصحاب الحقوق من ممتلكاتهم وفقًا للنظام والقانون.

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