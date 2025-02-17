شكرا لقرائتكم خبر عن وصول وفد أمريكي إلى الرياض .. السعودية تطلب من ’’مصر’’ تأجيل انعقاد القمة العربية .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لت السعودية، الاثنين، قمة عربية كانت مرتقبة هذا الشهر لطرح خطة مصرية بشأن إعادة اعمار غزة، يتزامن ذلك مع وصول وفد امريكي . وأفادت وسائل إعلامية نقلا عن مصادرها بأن السعودية طلبت من مصر تأخير موعد القمة العربية ، مبررة ذلك بانشغالها بملف المفاوضات الروسية – الامريكية المرتقبة. وجاء الطلب السعودي عقب وصول وفد امريكي وسط ترقب لوزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو. وكان روبيو الذي بدأ جولته الأولى للشرق الأوسط من تل ابيب د اكد تمسك بلاده بخطة ترامب لتهجير سكان غزة، ملمحا إلى رفض الخطة المصرية. وكانت مصر تعد لطرح خطتها على الجامعة العربية قبيل زيارة ترامب للمنطقة. وتقتصرجولة روبيو على الامارات والسعودية في مؤشر على توجه بلاده لتعزيز الانقسام العربي والذي بداته إدارة ترامب باستدعاء الملك الأردني بغية نسف الخطة المصرية التي تتضمن اعمار غزة بوجود سكانها. ويحاول ترامب القاء كل ثقله حاليا لتمرير خطته بغزة .. وتبنى مؤخرا خطة إماراتية سابقة لإنشاء خط ملاحي جديد من الهند حتى الولايات المتحدة مرورا بالإمارات والسعودية والاحتلال الإسرائيلي وهي الخطة التي تتضمن انشاء قناة موازية للسويس المصرية تعرف بـ”ابن غورويون”

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