شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : فيديو خروج وفد الريال من مقر لجنة الحكام … وأول تعليق من رئيس اللجنة والان مع التفاصيل

🚨José Ángel Sánchez (mano derecha de Florentino) abandona Las Rozas.



🎧El Real Madrid se ha reunido con los árbitros para escuchar los audios del VAR de la entrada a Mbappé.



📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/DET8UJY2vQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2025 "> 🚨José Ángel Sánchez (mano derecha de Florentino) abandona Las Rozas.



🎧El Real Madrid se ha reunido con los árbitros para escuchar los audios del VAR de la entrada a Mbappé.



📹@marcosdlarocha pic.twitter.com/DET8UJY2vQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2025 – غادر وفد عدن - ياسمين التهامي - a href="">– غادر وفد ريال مدريد ، الذي ترأسه خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للنادي، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الاستماع إلى التسجيلات الصوتية التي تتعلق بمحادثات حكم مباراة إسبانيول وحكم تقنية الفيديو بشأن التدخل العنيف ضد كيليان مبابي. ميدينا كانتاليجو، رئيس اللجنة الفنية للحكام، أشاد بأجواء اللقاء بين ريال مدريد، حيث قال: “لقد كان الأمر وديًا، مع الاحترام من كلا الجانبين، لقد كان اجتماعا طويلا لأننا تحدثنا بشفافية مطلقة”. عند سؤاله عما إذا كان ريال مدريد قد طلب استقالته من لجنة الحكام، رد قائلاً: ” لم يأتوا للتحدث معي حول هذا الموضوع ، لقد جاءوا لقضايا أخرى “. من المتوقع أن يتم الكشف عن بعض التفاصيل الخاصة بالاجتماع أو صدور قرارات من الاتحاد الإسباني في الساعات القليلة القادمة. كونوا معنا لنوافيكم بالتطورات

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