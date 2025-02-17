شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العليمي يكشف المستور عن ملفات خطيرة سلمها لأمريكا والردود صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، عن كواليس تجاهل الولايات المتحدة لتحذيرات الحكومة اليمنية بشأن العلاقة الوثيقة بين إيران وجماعة الحوثي، وذلك منذ مطلع الألفية الثالثة. جاءت تصريحات العليمي خلال مشاركته في جلسة حوارية حول أمن البحر الأحمر، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، حيث أكد أن الحل المستدام للأزمة اليمنية يكمن في تمكين السلطة الشرعية من بسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، ودعم جهود التنمية والاستقرار. تحذيرات منذ 2003.. وواشنطن ترفض الاعتراف وكشف العليمي أنه أطلع المسؤولين الأمريكيين على دعم طهران للحوثيين منذ عامي 2003 و2004، حين كانت الجماعة تخوض حروبًا ضد الدولة في صعدة إبان نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال: “قلنا للأمريكان بالحرف الواحد: هذه الجماعة مدعومة من طهران، لكن ردهم كان دائمًا بأنه لا يوجد دليل لديهم على هذه العلاقة

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