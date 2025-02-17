شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سابق يقرع طبول الحرب ويتوعد "عيدروس الزبيدي" بضربة قاضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وعد وزير النقل اليمني السابق “صالح الجبواني” بطرد كل قادة المجلس الانتقالي من كل المحافظات الجنوبية الثمان ،وتخليص أبناء الجنوب والشمال أيضا من الجرائم الخسيسة التي يقومون بها تحت تهديد السلاح والقوة المفرطة ضد ناس عزل ومسالمين لاحول لهم ولا قوة ، مؤكدا إنه ومعه الشرفاء من أبناء المحافظات الجنوبية سيوقفون ما يجري من عبث واستهتار بحياة الناس ومعيشتهم، وسيمنعون عمليات النهب والسلب الممنهجة من قبل عصابات الانتقالي الذين يعيشون في الفنادق وينعمون بالحياة الرغيدة وتركوا أبناء الجنوب يتضورون جوعا، مشيرا إلى أن عملية الإنفلات الأمني هو أمر مخطط له حتى يتمكن البلاطجة وشبيحة الانتقالي من ترويع الناس ونهب ممتلكاتهم والسطو على الأراضي من خلال استخدام أقصى درجات العنف والترهيب ضد كل من تسول له نفسه أو يتجرأ على الوقوف ضدهم. وتزامنت تهديدات الجبواني مع تردي الأوضاع المعيشية المزرية في العاصمة المؤقتة عدن، حتى وصل الأمر إلى أن تعيش عدن في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء وعدم قدرة المجلس الانتقالي على حل هذه المشكلة، الأمر الذي تسبب في اندلاع مطاهرات عارمة في مدينة عدن الباسلة، حيث ان أصوات المتظاهرين كانت تتعالي وتطالب بطرد المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة وان عيدروس الزبيدي ارتكب خطأ قاتل حين أدلى بتصريح صادم وقال ان ما يحدث للجنوبيين من أزمات وأوضاع مزرية ليس من مسؤوليتنا، الأمر الذي اعتبره الجنوبيين خذلان لهم، فكيف يقول الزبيدي هذا الكلام وهو الذي يتحدث ليل نهار باسم الجنوب، ويؤكد في كل تصريحاته انه هو المسؤول الأول عن كل جنوبي ويمثل القضية الجنوبية ويسعى لتحقيق دولة مستقلة لهم، ولكن حين حدثت مشكلة بسيطة يقول انه ليس المسؤول؟ الجبواني أزال شعار المجلس الانتقالي الذي يردده “عيدروس الزبيدي” رئيس المجلس الانتقالي ” الجنوب قادم ” ليستبدله بشعار أخر وهو ” التغيير قادم” ونشر ذلك عبر منشور بحائط صفحته الرسمية بمنصة “إكس” أوضح فيه إن معاناة الجنوبيين وتفاقم أوضاعهم المزرية هو أحد ثمار المشروع المناطقي الكريه الذي حذرنا ولازلنا نحذر منه منذ سنوات طوال. واكد الجبواني إن المشروع المناطقي للمجلس الانتقالي هو مشروع نفسّه قصير وفاشل وسيسقط، وإن ما يجري هذه الأيام هي (النهزة) الأخيرة لهذا المشروع، وطالب كافة الشرفاء من أبناء الجنوب مواجهة المشروع المناطقي بطريقة مباشرة من خلال استخدام كافة الوسائل المشروعة لإسقاط هؤلاء المناطقيين الذين أذلوا وأهانو كرامة كل جنوبي وجعلوهم يعيشون في الجحيم، مؤكدا أن التغيير قادم، لكن يجب أن نشارك جميعآ في صناعته لأن الفراغ هو من سمح لهذه العصابة المناطقية بالسيطرة والتغول عند إندلاع الحرب في 2015. وأختتم الجبواني منشوره، بتوجيه الخطاب مباشرة لمحافظ محافظة عدن ” أحمد حامد لملس” قائلا ” سمحت لهم أن يأكلون الثوم بفمك ونصيحتي الصادقة لك أن تنسحب وتسجل موقف لتخدم شخصك قبل أي أحد آخر لكي لا تتعثر في قادم الأيام وتسقط في حفرة هذا المشروع المتعفن التي تتسع يوم بعد يوم لتلتهم هذا المشروع وأدواته”

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