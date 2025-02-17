شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح أبوابها بإجراء تاريخي.. خادم الحرمين الشريفين يلغي الرسوم والكفالة للمغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ار تاريخي يحمل في طياته تحولًا جذريًا في سياسات المملكة العربية السعودية، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن إلغاء نظام الكفالة وإلغاء الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وهذا الإعلان يأتي في إطار إصلاحات استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل في المملكة، وتحسين أوضاع المغتربين، مما يجعل السعودية وجهة مفضلة أكثر للمغتربين الباحثين عن فرص عمل وإقامة في بيئة مستقرة وجاذبة طغبخز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة . إلغاء نظام الكفالة إلغاء نظام الكفالة يعد من أبرز وأهم التحولات التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مجال العمل، حيث يتيح للعمال الوافدين حرية الانتقال بين الوظائف أو حتى تغيير النشاطات التجارية دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السعودي وهذا التغيير سيمكن المغتربين من اتخاذ قرارات مهنية بحرية تامة، مما يعزز قدرتهم على النمو والتطور المهني في بيئة عمل مرنة تدعم الاستقلالية. إلغاء الرسوم إضافة إلى إلغاء الكفالة جاء قرار خادم الحرمين الشريفين بإلغاء جميع الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في القطاعين الخاص والحكومي وهذا الإجراء يعتبر خطوة كبيرة نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المغتربين وأسرهم، مما سيعود بالفائدة المباشرة على جودة حياتهم في المملكة ويشجع على استقرارهم في البلد.

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