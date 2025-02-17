شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح خطير.. سفير حو ثي: يؤكد بانهم محتلين لصنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال السفير الحوثي السابق نائف القانص:من يريد الخير لليمن يبني مدارس ومصانع، لا مقابر وسجون. #كفى_تدميرًا
واضاف:العزة الحقيقية في وطن يحترم مواطنيه، لا في شعارات جوفاء يرددها المستبدون. #نريد_وطنًا_لا_سجونًا
واختتم:حين يُقمع صوتك، وتُقطع رواتبك، وتُنهب ثروات بلدك.. فأنت مستعمَر، سواء كان المحتل أجنبيًا أو محليًا! #تحرر_من_الوهم
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