شكرا لقرائتكم خبر عن في تصريح خطير.. سفير حو ثي: يؤكد بانهم محتلين لصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير الحوثي السابق نائف القانص:‏من يريد الخير لليمن يبني مدارس ومصانع، لا مقابر وسجون. ‎#كفى_تدميرًا

واضاف:‏العزة الحقيقية في وطن يحترم مواطنيه، لا في شعارات جوفاء يرددها المستبدون. ‎#نريد_وطنًا_لا_سجونًا

واختتم:‏حين يُقمع صوتك، وتُقطع رواتبك، وتُنهب ثروات بلدك.. فأنت مستعمَر، سواء كان المحتل أجنبيًا أو محليًا! ‎#تحرر_من_الوهم