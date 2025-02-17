شكرا لقرائتكم خبر عن مصير صادم للصحفي المياحي في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فادت مصادر باحالة ميليشيا الحوثي الكاتب الصحفي المختطف في سجونها منذ سبتمبر الماضي محمد المياحي إلى محكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب.

واشارت الى انه ستعقد أولى جلساتها في قضيته اليوم الاثنين بعد أن تراجعت عن قرار إحالته أمام محكمة الصحافة



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