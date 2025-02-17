شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى من الكوافير.. اصبغي شعرك في بيتك باللون الزيتوني اللامع بشكل احترافي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غ الشعر في المنزل أصبح من أسهل المهمات التي يمكن القيام بها وذلك بفضل وجود العديد من المنتجات الطبيعية الأمنة التي تتيح لكي الحصول على لون شعر مميز وجميل، و من بين الألوان التي تفضلها الكثير من السيدات اللون الزيتي اللامع، الذي يعطي لمسة من الأناقة والجمال ويزيد من تألق الشعر، فهو يتماشى مع جميع درجات البشرة، إذا كنتي تبحثين عن طريقة صبغ شعرك باللون الزيتوني في المنزل مثل صالونات التجميل، في هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحضير الصبغه بخطوات بسيطة وبمكونات طبيعية تضمن لكي سيدتي نتيجة رائعةصبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع مكونات الوصفة: صبغة شعر (لون زيتي). زيت جوز الهند أو زيت الأرجان لترطيب الشعر قبل الصبغة. أكسجين (H2O2). كريم أو فازلين لحماية البشرة من بقع الصبغة. ماسك الشعر المغذي لضمان ترطيب الشعر بعد صبغ الشعر باللون الزيتوني اللامع مكونات الوصفة:طريقة التحضير: قومي بوضع كريم أو فازلين على طول خط الشعر من الجلد وحول الأذنين. ارتدي قفازات مخصصة لتجنب تصبغ اليدين. ثم اخلطي الصبغة مع الأكسجين حسب النسب المقررة على العبوة، و استخدمي وعاء غير معدني لخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعضها. قسمي الشعر إلى خصل صغيرة لتسهيل وضع الصبغة بشكل متساوي، ثم ضعي الصبغة على الشعر بداية من الجذور حتى الأطراف مع التدليك بلطف لتوزيعها بشكل منتظم. بعد وضع الصبغة على الشعر، اتركيها لمدة 40 دقيقة حسب اللون المرغوب فيه، كما يمكنك فحص اللون بشكل تدريجي لمعرفة ما إذا كنتي قد وصلتي إلى الدرجة المطلوبة. اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر باستخدام شامبو مخصص للصبغات للحفاظ على اللون لامع لفترة أطول. كما يمكنك وضع ماسك مرطب للشعر بعد الغسيل. بعد أن تجففي شعرك، ستلاحظين أن اللون الزيتي قد تغلغل في الشعر بشكل متساوي وجميل، مما يمنح على مظهرك جاذبية خاصة. ملحوظة: لتثبيت اللون لفترة أطول، تجنبي غسل شعرك بالماء الساخن أو استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة. قومي بترطيب شعرك بانتظام للحفاظ على لمعانه

كانت هذه تفاصيل خبر أحلى من الكوافير.. اصبغي شعرك في بيتك باللون الزيتوني اللامع بشكل احترافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.