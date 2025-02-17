شكرا لقرائتكم خبر عن سلة رمضان تصل الى رقم قياسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صلت سلة رمضان التي تتركز على اهم الاشياء فقط الى رقم قياسي في تعز.

وبحسب مواطنون فان سعر السلة الغذائية وصل الى ١٠٩٨٠٠ (١٧٧ريال سعودي)

واشاروا الى سلة رمضان وصلت الى رقم قياسي لايستطيعون شرائها.



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